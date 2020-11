Isabella Merendi (Asd Edera Ravenna) ben figura ai nazionali di ginnastica artistica

Si è svolta domenica 8 novembre a Napoli la finalissima per attrezzi del Campionato individuale Gold Senior di ginnastica artistica. Gara molto importante della Federazione Ginnastica D’Italia alla quale accedono per tutti e 4 gli attrezzi le migliori 10 ginnaste senior selezionate tra molte partecipanti alla fase Nazionale. Esordio in questo Campionato d’élite per la ASD Edera Ravenna con Isabella Merendi classe 2003 che, nonostante i mesi di stop causa lockdown e un intervento subito a giugno al ginocchio che ha rallentato la preparazione, è riuscita con grande determinazione e tenacia a centrare la finalissima al volteggio “facendo due ottimi salti” riferisce la tecnica Andrini Simona, che segue Isabella da ben 10 anni, si è guadagnata un ottimo settimo posto che mi rende davvero tanto orgogliosa e sicuramente è una dose di grande fiducia nel lavoro quotidiano svolto fino ad ora in palestra.