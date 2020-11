Pallamano Romagna: rinviata la gara contro l’Arcom

E’ notizia di fresca attualità, l’ufficialità del rinvio della gara di campionato Arcom-Pallamano Romagna, valida per l’8° turno di andata di serie A2.

In virtù dell’ultima Ordinanza della Regione Veneto, datata 12 novembre, con le nuove procedure legate ai protocolli covid nel pre-partita, la Pallamano Romagna non è stata in grado di produrre la documentazione richiesta, viste le tempistiche ristrette.

Pertanto la Federazione ha concesso il rinvio del match, a data da destinarsi.