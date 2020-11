Una grande rimonta per la Rekico Faenza che vale la finale del Trofeo For

Il carattere Rekico non fa sconti neanche al Bologna Basket 2016, sconfitto 80-72 nella semifinale del Torneo For, evento organizzato al PalaSavena di San Lazzaro di Savena dal club felsineo. Con questa vittoria i Raggisolaris si aggiudicano la finale contro i Tigers Cesena che si giocherà domani alle 19.30, gara trasmessa in diretta sulla pagina Facebook dei faentini. Nonostante l’ottima rimonta dal -17, arriva senza il capitano Petrucci rimasto in panchina a scopo precauzionale, coach Serra dovrà però lavorare su alcuni aspetti difensivi che hanno portato alla concessione di canestri troppo semplici nel primo tempo.

Sono proprio i primi venti minuti i più duri per la Rekico, incapace di imporre il proprio ritmo e soffrendo fin troppo l’aggressività del Bologna Basket. Il momento più difficile è al 23’ quando i padroni di casa si portano sul 57-40, passivo che scatena la reazione.

Un perentorio break di 16-0 frutto della difesa e di canestri ben costruiti riapre il match (56-57) con Bologna che si aggrappa ai liberi di Fontecchio (3/4 per l’ala), arrivando avanti 60-56 a fine terzo periodo. La Rekico ha però preso ormai in mano l’inerzia del match e prima trova la parità con Rubbini al 35’ (67-67) poi il sorpasso con Filippini per il 69-67. Bologna subisce il contraccolpo a livello psicologico e Faenza ne approfitta trovando punti pesanti con Anumba e Testa andando fino al 75-69. A 30’’ dalla fine sul 77-72 ci pensa la difesa a recuperare un pallone d’oro (l’aggressività faentina porta Bologna a perdere palla da una rimessa da metà campo), chiudendo poi i conti dalla lunetta.

TABELLINO

Bologna Basket 2016 72 – Rekico Faenza 80 (26-15; 45-36; 60-56)

BOLOGNA: Myers 1, Trepiccione ne, Bianco 3, Costantini ne, Beretta 12, Conti 14, Guerri, Fin 14, Fontecchio 18, Felici ne, Soviero 5, Graziani 5. All.: Rota

FAENZA: Testa 10, Anumba 14, Rubbini 17, Marabini 2, Calabrese 5, Ballabio 12, Ly-Lee, Filippini 9, Iattoni 11, Solaroli, Bartolini, Petrucci ne. All.: Serra