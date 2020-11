Pallamano Romagna. Variazioni al calendario di serie A2: i prossimi tre turni a gennaio 2021

E’ giunta la decisione ufficiale della Federazione nazionale che interviene sul calendario della serie A2, rinviando i prossimi 3 turni di campionato che si disputeranno nel mese di gennaio 2021. Restano confermate invece le partite del 12 e 19 dicembre 2020, per la 12^ e 13^ giornata.

Queste le misure intraprese dalla Federazione per far fronte all’attuale situazione emergenziale e per tutelare per quanto possibile la salute dei propri tesserati.

Queste le variazioni del calendario di Serie A2, con l’indicazione del match della Pallamano Romagna:

Serie A2 maschile (gironi A-B)

Partita Data originaria Nuova data

9^ giornata Romagna-Torri 21 novembre 2020 – 09 gennaio 2021 18.30

10^ giornata Malo-Romagna 28 novembre 2020 – 16 gennaio 2021 19.30

11^ giornata Romagna-Cassano 05 dicembre 2020 – 23 gennaio 2021 18.30

Restano, al momento, confermate le seguenti partite:

12^ giornata Romagna-Oderzo 12 dicembre 2020 18.30

13^ giornata Cologne-Romagna 19 dicembre 2020 20.30

Tra le altre disposizioni particolari valide per la serie A2 maschile, vi sarà l’obbligo di invio della certificazione nominativa del test (tampone molecolare o antigenico) al quale sono stati sottoposti gli atleti ed ufficiali di squadra che si intende includere nel cosiddetto “gruppo squadra Covid”, comprendente tutti i tesserati che la società intende utilizzare nelle competizioni ufficiali, per un massimo di 30 unità.