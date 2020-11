Promozione storica per l’Edera Ravenna che vola in Serie B

Venerdì 13 novembre si è svolta a Roma la terza e ultima tappa del campionato di Serie C ZT 3 che ha visto scendere in pedana le squadre provenienti da Emilia Romagna, Umbria, Marche e Abruzzo per contendersi il titolo di campione di Zona Tecnica del campionato e quindi la promozione nella serie successiva: la Serie B.

Questa tappa si sarebbe dovuta svolgere nel mese di Marzo ma a causa della pandemia da Covid19 il campionato è stato sospeso. Al termine delle prime due prove disputate in precedenza, a San Marino e Fermo, la società Edera Ravenna era in testa al campionato. Con questa terza ed ultima tappa arrivano quindi le conferme per la società ravennate che vince il Campionato e conquista quindi una storica promozione in Serie B.

È la prima volta che una società della città di Ravenna e provincia riesce a centrare questo obiettivo. Le ginnaste schierate dall’Edera, e che sono riuscite nell’impresa, sono: Emma Bulzoni, Felicia Baes, Marta Siboni e Martina Pieralisi. Una squadra completamente formata da ginnaste di categoria Junior e quindi ancora giovanissime e con ampissimi possibilità di crescita e appartenenti tutte alla società Edera dove sono cresciute. A realizzare l’obiettivo insieme alle ginnaste sono state le Tecniche Federali Camilla Casadio e Sara Tiene aiutate dal mental coach Enrico Bartolini, dalla coreografa Michela Caberletti, dal preparatore atletico Umberto Scopa e da tutto il Team di allenatori della società.