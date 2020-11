Campionato Serie A2: tre partite della Conad Olimpia Teodora Ravenna slittano a gennaio

L’Assemblea delle Società aderenti alla Lega Pallavolo Serie A Femminile, con 30 Club presenti, si è riunita ieri, 16 novembre, in videoconferenza, e ha deliberato alcune modifiche al calendario del girone di ritorno della prima fase e alla data di avvio della seconda fase di Serie A2. Nello specifico le giornate di Regular Season previste originariamente per l’8, il 26 e il 30 dicembre sono state spostate a gennaio, in modo da dare spazio ai recuperi delle partite rinviate per Covid, principalmente nel Girone Ovest, e lasciando comunque facoltà alle squadre che avessero già programmato le trasferte di giocare nelle date definite a inizio stagione.

Il limite temporale entro cui disputare la prima fase è stato posticipato a domenica 31 gennaio (con inizio seconda fase nel weekend del 6-7 febbraio) e le Società di Serie A2 si confronteranno nuovamente dopo il 20 dicembre per ragionare sulla programmazione della seconda fase del Campionato (Pool Promozione e Salvezza) e dei Play Off.

Cambia quindi la data di tre partite della Conad Olimpia Teodora: