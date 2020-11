Periodo di quarantena fiduciaria per diversi membri dell’OraSì Basket Ravenna

Il Basket Ravenna rende noto che, vista la positività al test rapido antigenico di due elementi del “Team Squadra” nella giornata di sabato 14 novembre, sono stati effettuati su tutti i tesserati test molecolari su tampone naso-faringeo da parte dall’Ausl Romagna. In seguito a tali controlli sono emerse altre positività.

Sulla base delle indagini epidemiologiche effettuate, l’Ausl ha emanato un provvedimento con il quale impone ai soggetti risultati positivi un periodo di isolamento domiciliare fino ad accertata negativizzazione, isolamento peraltro già disposto al momento dell’accertata positività; e impone a tutti gli atleti risultati negativi, ma ritenuti contatti stretti dei casi positivi, un periodo di quarantena fiduciaria presso il loro domicilio, con isolamento per 14 giorni dall’ultima esposizione e perciò fino al 27 novembre compreso. Martedì 24 novembre verrà effettuato un ulteriore tampone nasofaringeo e in caso di esito negativo, la quarantena potrà essere conclusa.