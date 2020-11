Ravenna, nuovo rinforzo per la porta giallorossa: tesserato Marco Albertoni

Il Ravenna FC comunica di avere tesserato il portiere Marco Albertoni, che ha firmato un contratto con il club giallorosso fino al termine della stagione. Genovese, classe 1995, il nuovo portiere del Ravenna FC ha seguito il settore giovanile nella sponda rossoblù di Genova prima di alcune esperienze in serie C con Spal, Mantova, Pistoiese, Albissola. Nella scorsa stagione faceva parte della rosa del Perugia in serie B. Il ragazzo sarà già da oggi impegnato negli allenamenti con i compagni al centro sportivo di Glorie. Indosserà la maglia numero 32. Albertoni ha giocato nella Spal nel 2014/15, nel Mantova l’anno successivo e poi ogni anno ha cambiato casacca passando da Pistoiese, Lucchese, Albissola e Perugia (nell’ultima stagione).