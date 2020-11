Al Benelli, sulla panchina del Ravenna debutta Leonardo Colucci, con i giallorossi che ospitano la Sambenedettese. Guai per la difesa giallorossa: oltre a Tonti e Jidayi è out anche Marchi per un problema muscolare. Il primo tempo fila via in perfetta parità. Le due squadre hanno cercato di imporre il proprio gioco senza però dominare le difese avversarie che hanno controllato. Meglio nella prima parte il Ravenna che con Martignago ed Alari ha impegnato in un paio di parate Nobile. Poi è salita la la Sambenedettese che però non è mai riuscita a centrare la porta. I due gol nel secondo tempo. Al 27′ tocco di mano di Mokulu che col braccio alto incoccia il pallone toccato da Perri: è rigore trasformato un minuto dopo da Botta per la Sambenedettese. In pieno recupero il pareggio del Ravenna: buona azione di Martignago che sulla sinistra si libera del suo avversario e mette una palla in mezzo dove trova il sinistro di Ferretti che con un fendente molto potente batte Nobile.

RAVENNA-SAMBENEDETTESE 1-1

RAVENNA (3-5-2): Albertoni; Shiba, Alari, Zanoni; Franchini (28′ st Ferretti), Bolis (23′ st Vanacore), Papa, De Grazia, Perri (34′ st Marozzi); Mokulu, Martignago. In panchina: 22 Raspa, 6 Cesprini, 16 Marra, 17 Mancini, 21 Sereni, 11 Marozzi, 29 Cossalter, 5 Fiorani. Allenatore: Leonardo Colucci.

SAMBENEDETTESE (3-4-1-2): Nobile; Cristini, D’Ambrosio, Di Pasquale; Lavilla (1′ st Scrugli), Mawuli, Angiulli, D’Angelo (10′ st Botta), Malotti (1′ st Liporace); Nocciolini (33′ st Rocchi), Lescano. In panchina: 1 Laborda, 2 Biondi, 5 Enrici, 8 Chacon, 17 Rocchi, 27 Masini, 4 Goicoechea, 20 Serafino, 16 D’Angelo, 30 De Ciancio. Allenatore: Mauro Zironelli.

ARBITRO: Fabio Pirrotta di Barcellona Pozzo di Grotto. RETI: 28′ st Botta (rig.), 46′ st Ferretti