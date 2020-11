Serie B, le partite della Rekico Faenza disponibili su LNP Pass

Da questa stagione la serie B sbarca su LNP Pass, il canale streamig a pagamento della Lega Nazionale Pallacanestro, dove da cinque anni si possono vedere le gare della serie A2. La LNP ha infatti deciso di portare questo campionato sulla propria piattaforma detenendo i diritti streaming delle 64 società di serie B, che non potranno così più effettuare le dirette delle partite sui propri canali social LNP PASS, fruibile sul sito lnppass.legapallacanestro.com, dovrebbe ospitare le partite dalla seconda giornata (ovvero dal 5 dicembre) delle società che hanno aderito al progetto: dei gironi A1 (quello della Rekico) e l’A2 (quello che incrocerà Faenza nella seconda fase), soltanto Alessandria dovrebbe non aderire e in quel caso la diretta sarà garantita dal nostro ufficio stampa. In attesa che LNP PASS entri nel vivo, le gare saranno trasmesse in diretta gratuita sul canale You Tube della LNP e dunque il match d’esordio della Rekico con Alba di domenica (ore 18) sarà fruibile a tutti Questo il canale della LNP bit.ly/36Gomav.

Questi invece i prezzi per abbonarsi a LNP PASS:

FULL SEASON PASS SERIE B (per vedere tutte le gare casalinghe delle aderenti al progetto e le gare in trasferta giocate dalle singole squadre sui campi di quelle che hanno aderito al progetto) -> 29,99 € scadenza abbonamento 30 giugno 2021.

SINGLE MATCH (possibilità di acquistare la visione di un match singolo delle squadre aderenti al progetto. Gare casalinghe delle aderenti al progetto e gare in trasferta giocate dalle singole squadre sui campi di quelle che hanno aderito al progetto) -> 3,99 €.

FULL SEASON PASS SERIE B + FULL SEASON A2 (per vedere tutte le gare casalinghe delle aderenti al progetto e le gare in trasferta giocate dalle singole squadre sui campi di quelle che hanno aderito al progetto SerieB e tutte le dirette della SerieA2) -> 59,99 €.