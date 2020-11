Continuano gli allenamenti di karate a distanza del Fight Club Ravenna

Continuano gli allenamenti del Fight Club Ravenna. Un polo sportivo ormai sempre più consolidato nel centro cittadino. Il Dt Vito Durante afferma di essere fiero dei suoi collaboratori, allievi e supporter che, spinti da un forte credo e da una inesauribile passione, hanno continuato ad allenarsi sperimentando nuove interessanti esperienze. KAD “karate a distanza” è stato il nuovo modello di didattica sin da subito proposto, in seguito al dpcm dello scorso 26 ottobre che decretava la chiusura delle palestre e consente tutt’ora l’attività motoria soltanto all’aperto. Una debacle soprattutto per gli sport da contatto maggiormente colpiti. Forti delle consapevolezze passate, si legge nella nota della società sportiva, presi da un collegamento zoom e l’altro ma sempre desiderosi di dare il nostro appoggio alla comunità.

“Un momento tra tutti mi rimarrà, credo, per sempre nella mente: Federico (classe 2014) che con voce rotta dal pianto chiede alla sua mamma perché non può andare in palestra e la supplica di portarcelo mentre la sua lezione on-line proseguiva con il microfono silenziato. Uno vero strazio ma questo mi da la forza e la consapevolezza di continuare a fare ciò che faccio. Loro, i bambini, dovrebbero soltanto sorridere e divertirsi” afferma Vito Durante.

Passiamo ai numeri, 54 i tesserati partecipanti con tre turni di allenamento garantiti per differenti obiettivi. I più piccoli classe 2013-2015 lavorano implementando gli schemi motori di base e le capacità coordinative e cognitive. I pre-agonisti ed agonisti (da classe 2008 a senior/master) si allenano per lo sviluppo delle capacità condizionali. Nel corso di karate tradizionale, ci si dedica ad affinare sempre di più la tecnica cercando il tanto agognato gesto perfetto.

“Non è facile tenere vivo l’entusiasmo quando ci si allena attraverso una telecamera ma i miei ragazzi non si perdono d’animo. Seguono con assiduità e attenzione soprattutto in queste settimane di preparazione agli esami per il cambio di cintura. Sì, avete capito bene! Noi non ci fermiamo: studia e sostieni il tuo esame on line e allenati per essere pronto, perché un karateka non molla mai ed è sempre proiettato nel futuro…e che futuro!” conclude Vito Durante.