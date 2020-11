Due atleti del Centro Sub Nuoto Faenza entrano a far parte della Nazionale di fotografia subacquea

È di pochi giorni fa la comunicazione della Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee e Nuoto Pinnato (Fipsas) che inserisce Fabio Iardino e Virginia Salzedo nel “Club Azzurro di Fotografia Subacquea 2021”. Il “Club” è composto, oltre ai due elementi della Società di Faenza, da Luigi Cianci, Guglielmo Cicerchia, Davide Lombroso, Stefano Proakis, Carlo Reali, Francesco Sesso, Francesco Visintin e Claudio Zori, agli ordini di Michele Davino, direttore tecnico della Squadra Nazionale di Fotografia Subacquea. Si tratta dei nomi più ricorrenti ai vertici delle classifiche nazionali e internazionali: al Campionato italiano per Società di Fotografia Subacquea Digitale svoltosi a fine settembre al largo di Porto Santo Stefano nel Mar Tirreno a laurearsi campione d’Italia è stata la coppia Claudio Zori-Davide Lombroso del “Ci.Ca. Sub Bogliasco”.

Fabio e Virginia sono quindi entrati a far parte del gruppo dal quale verranno “pescati” coloro che difenderanno i colori dell’Italia al Campionato mondiale di Fotografia Subacquea dal 6 al 10 ottobre 2021 nelle acque dell’isola portoghese di Madeira nell’Oceano Atlantico. In un periodo in cui le gare sono penalizzate, Fabio Iardino e Virginia Salzedo sono stati bravi anche a brillare in una competizione tutt’altro che facile. Infatti Iardino si è aggiudicato il Photo Challenge Fipsas 2020, grazie a delle immagini di ottima qualità, imponendosi proprio sulla compagna di squadra Virginia Salzedo, seconda, e su Francesco Sesso, dell’Associazione Mediterraneo, terzo. Il concorso, aperto a tutti i fotografi subacquei tesserati Fipsas, ha riscosso un grande successo partecipativo. Sono stati ben 65, infatti, i fotografi subacquei che hanno aderito con entusiasmo a questa iniziativa, nata con l’intento di animare l’ambiente degli agonisti, forzatamente bloccati nello svolgimento delle gare dall’emergenza Covid-19.

Il concorso si è sviluppato da maggio a ottobre in otto tappe, caratterizzate ciascuna da un tema specifico. Al termine di ogni tappa, ciascun concorrente inviava due immagini, ma, ai fini del punteggio, veniva presa in considerazione solo l’immagine con il migliore piazzamento. Iardino, Salzedo e Sesso, al pari dei primi classificati di ciascuna delle otto tappe, verranno premiati in occasione della prossima edizione dell’Eudishow a Bologna.

1 Fabio Iardino

2 Virginia Salzedo