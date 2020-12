Arcieri Bizantini Ravenna protagonisti a Fano, Rimini, Casalgrande e S.Giovanni di Novellara

Arcieri Bizantini ancora sugli scudi negli ultimi due fine settimana di novembre da Fano a S.Giovanni di Novellara passando per Rimini e Casalgrande. Domenica 21 novembre, Marcello Tozzola e Angela Padovani conquistano entrambi la medaglia d’oro al “XLII Trofeo Città del Tricolore – XI Memorial Paolo Fontana” a San Giovanni di Novellara (RE). Marcello Tozzola, dopo una strepitosa prima manches, che faceva sperare in un ottimo punteggio, cala un po’ nella seconda e complice una M (“missing”) all’ultima volè chiude la gara con il punteggio di 567 (294+273), più che sufficiente per farlo salire sul gradino più alto del podio nella categoria master maschile OL. Angela Padovani chiude invece con il punteggio di 442 (213+229) per la categoria master femminile AN. Sempre il 21 novembre arriva anche una medaglia da Concettina Palmiero, impegnata a più di 240 km di distanza, nella “35° gara interregionale Citta di Fano” che, con il punteggio di 419 (212+207), si aggiudica la medaglia d’argento nella categoria senior femminile OL.

Marcello Tozzola va a podio anche domenica 29 novembre nell’ “Indoor Città di Salvaterra” dove si aggiudica la medaglia d’oro con il punteggio di 557 (277+280) per la categoria master maschile OL. Altri piazzamenti che arrivano da Salvaterra di Casalgrande sono: il 4° posto di Concettina Palmiero nella categoria senior femminile OL, il 4° posto di Angela Padovani nella categoria master femminile AN e il 16° posto di Fabrizio Ronzitti per la categoria senior maschile AN. Ancora positivo il trend per Marco Magli che sempre domenica 29 novembre al “8° TROFEO Città di Rimini Indoor” si aggiudica la medaglia d’argento con 555 (282+273) nella categoria senior maschile OL.

Altri piazzamenti da Rimini sono il 7° posto di Concettina Palmiero con 470 e il 10° posto di Fabrizio Ronzitti con il punteggio di 370.