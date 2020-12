Sono state affidate alla ditta Gef di Fusignano e partiranno a breve le opere per la nuova illuminazione del campo di allenamento allo stadio comunale “Secondo Ricci” di Bagnacavallo. L’intervento, dal costo di circa 11.000 euro, è progettato nell’ottica del risparmio energetico; non sarà più necessario accendere tutto l’impianto centrale per poter fare allenamento, ma si potrà utilizzare una specifica illuminazione separata con notevole risparmio di risorse energetiche ed economiche.

È invece in corso il ripristino dell’impianto d’illuminazione dell’area sportiva e ludica di Villanova, comprendente anche il campo da calcio, danneggiato da eventi meteorologici. L’opera, eseguita dalla ditta Gamie di Lugo, prevede lavori per un importo di circa 10.000 euro.