Totale equilibrio nel macht tra Arcom Mestrino – Pallamano Romagna. Risultato: 24-24

Nell’ultimo minuto, un concentrato altissimo di emozioni: la rete di Amir Boukhris dall’ala sinistra vale il 24-24. Il bolide del terzino veneto Stefanelli incoccia l’incrocio dei pali a 30” dalla sirena. Fabrizio Tassinari “fa giocare” la squadra, fino al filtrante per Babini che vede uno spiraglio e tenta il gol della vittoria. Toffanin è concentrato e ribatte favorendo il contropiede lanciato da Lollo, velocizzato da Cabrini e concluso con il tiro in tuffo di Azzolin, contrastato da Tassinari. Hajfrej para, ma la coppia arbitrale concede il rigore all’Arcom a 1 secondo dalla sirena. Il centrale Lollo si trova a 7 metri dalla rete della prima vittoria in campionato per i suoi. Il tiro si stampa sulla base del palo destro. Ad esultare alla fine sono i romagnoli, per lo scampato pericolo. Che sia un punto guadagnato o un punto perso sarà solo la storia del campionato a svelarlo.

Partita equilibrata, condotta essenzialmente senza strappi da una parte e dall’altra, con al massimo 2 lunghezze di gap tra le due formazioni, a parte un +3 (17-20) durato pochi secondi a favore dei locali, a 17’ dalla sirena. Entrambe le frazioni si concludono sul 12-12, a conferma del totale equilibrio registrato in campo.

Da segnalare le prestazioni di Azzolin, assolutamente implacabile all’ala sinistra con 8 reti, di cui 6 nella ripresa e dei portieri tra i locali.

I terzini del Romagna stentano a trovare i varchi giusti, con Babini, Mazzanti e Chiarini schiacciati dalla difesa veneta. Topscorer ospite capitan Fabrizio Tassinari, con 3 rigori (su 4 tentativi dai 7 metri), che chiude a quota 5. Le altre reti sono “spalmate” tra tutti gli arancioblu (solo Bianconi e Ramondini non sporcano il tabellino), con l’acuto di Albertini che firma 3 reti nel primo tempo.

Partita piacevole, senza particolari acuti di spettacolo, ma senza nemmeno fasi di gioco scadenti: l’Arcom conferma le previsioni di coach Tassinari che durante la settimana aveva più volte spiegato come i gialloverdi fossero una formazione da non sottovalutare, visti i valori tecnici espressi. Dall’altra parte il Romagna si presenta in Veneto senza ben 4 atleti come Di Domenico, Bartoli, Sami e Gollini.

Prossimo match alla Cavina di Imola sabato 12 dicembre alle ore 18,30, contro La Cruz Oderzo, altra formazione che sta navigando nelle retrovie della classifica.

La cronaca

Fin dalle prime battute di gioco è evidente come sia l’equilibrio a farla da padrone in campo. Dopo 10’ il tabellone segna 6-6, grazie alla doppietta di Chiarini e le reti di Tassinari, Albertini, Drago e Boukhris. Per i veneti super partenza del bomber Casarotto che segna subito le sue 3 marcature. Si prosegue in perfetto equilibrio fino al 12-10 del 23’, primo e unico doppio vantaggio della prima frazione, grazie ai bolidi di Mazzanti e Chiarini. I due migliori in campo dei padroni di casa, Stefanelli ed Azzolin, impattano sul 12-12 con cui si arriva all’intervallo.

Al rientro in campo, Montanari e Bandini allungano di nuovo sul +2, prima del pareggio firmato ancora dalla coppia Stefanelli ed Azzolin (14-14 al 3’). Al 10’ si registra il primo vantaggio dell’Arcom nella ripresa (17-18). L’ala sinistra Azzolin si eleva a protagonista assoluto, mettendo in ginocchio la difesa romagnola e realizzando 4 reti consecutive che spezzano l’equilibrio. Babini realizza al 20’ il 21-21, replicando al guizzo di Stefanelli. Si procede su buoni ritmi e con buoni spunti delle due squadre che non si risparmiano. Nella volata finale, Lorenzo Zanoni piazza la rete del 22-23 all’incrocio dei pali a 4’ dalla fine, quindi Tassinari realizza dai 7 metri il 23-23 a 3’30” dalla sirena. Stefanelli prima realizza il +1, quindi, a 30” dalla fine colpisce l’incrocio dei pali dopo il pareggio di Boukhris. Sul 24-24, nell’ultimo attacco il Romagna fa girare la palla fino alla botta dai 9 metri di Babini: Toffanin respinge e Lollo lancia il vorticoso contropiede di Cabrini che a sua volta crea l’assist in profondità per Azzolin che tira dalla riga dei 6 metri, su contrasto di Tassinari. Hajfrej para, ma arriva il fischio del rigore a 1 secondo dalla sirena. Dai 7 metri il giovane portiere romagnolo ipnotizza il centrale Lollo che spedisce sul palo alla propria sinistra. Finisce 24-24 una buona gara, condita da diversi spunti interessanti. L’Arcom muove la classifica, il Romagna stacca di una lunghezza Torri, trovando il momentaneo 4° posto solitario.

Tabellino

Serie A2

Recupero 8^ giornata

ARCOM MESTRINO – PALLAMANO ROMAGNA 24-24 (12-12)

Arcom: Rizzi, Toffanin, Azzolin 8, Biasio, Cabrini, Cappellari, Casarotto 3, D.Coccimiglio, L.Coccimiglio, Cosmo, Dal Monte, Fanin, Giuriato 3, Lollo 5, Macari, Stefanelli 5. All: Rajic

Romagna: Redaelli, Hajfej, Albertini 3, Amaroli 1, Babini 2, Bandini 2, Bianconi, Boukhris 2, Chiarini 4, Drago 1, Mazzanti 2, Montanari 1, Ramondini, F.Tassinari 5, Zanoni 1. All: D.Tassinari

Arbitri: Wieser e Pipitone

I recuperi:

05/12/20 Arcom Mestrino-Pallamano Romagna 24-24

05/12/20 Vigasio-Cassano Magnago 21-31

05/12/20 Cologne-San Vito Marano 22-20

08/12/20 Torri-Cassano Magnago (8^ giornata)

16/12/20 Vigasio-Cologne (8^ giornata)

da fissare Tirol-Ferrara United (8^ giornata)

Classifica aggiornata:

Malo 16, Tirol e Crenna 12, Pallamano Romagna 11, Torri 10, Cologne 9, Cassano Magnago e Ferrara United 8, Vigasio 6, Leno, San Vito Marano e Oderzo 4, Arcom e Mezzocorona 1.