Canottieri Ravenna: sesto posto per Marco Prati agli Europei Indoor Junior

Sesto in Europa, primo tra gli Italiani. Marco Prati giunge sesto ai Campionati Europei Indoor Junior svoltisi sabato 5 dicembre in modalità virtuale. E non solo: il giovane atleta della Canottieri Ravenna, in virtù del suo piazzamento come miglior Italiano, ha ottenuto la qualificazione ai Mondiali Junior di Indoor Rowing (17-18 anni di età) che si terranno tra il 23 e il 27 febbraio 2021. Un grande risultato per un atleta che è ancora della categoria Ragazzi (15-16 anni di età).

In quest’anno di pandemia Il BRIC, il classico British Rowing Indoor Championship si è trasformato in Campionato Europeo Indoor, un evento in cui si sono sfidati oltre 2.500 atleti da tutta Europa. Ogni atleta ha connesso il proprio remoergometro, il simulatore di voga, in modalità virtuale con l’applicazione del BRIC. In questo modo si sono tenute in contemporanea le gare delle diverse categorie, con partenza sincronizzata e la possibilità di monitorare in tempo reale la gara degli avversari. Nella gara Junior di Prati, c’erano 84 atleti in gara provenienti da Danimarca, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Lettonia, Repubblica Ceca, Russia, Svizzera e Ucraina.

Dopo una partenza lenta (solo ventesimo dopo 500 metri), Marco ha iniziato a superare avversari su avversari, passando ai mille metri in tredicesima posizione in 3:12:0. Il giovane ravennate ha continuato a recuperare posizioni, sorpassando tutti gli italiani in gara e attestandosi al settimo posto attorno ai 1500 metri. Nell’ultimo quarto di gara Prati ha attaccato ancora, in un testa a testa sul filo dei centesimi di secondo con l’inglese Hillicks-Tulip e chiudendo al sesto posto in 6:22.3 con un ritmo medio di 34,5 colpi al minuto. Il tempo è un po’ superiore dal suo personal best, ma ottimo considerando il periodo di allenamento invernale. La gara è stata vinta dal britannico Obholzer, seguito dal ceco Cizek e dall’ucraino Zakharov

Anche Victor Kushnir e Valerio Ghetti hanno partecipato all’Europeo Indoor, piazzandosi rispettivamente trentaquattresimo e quarantunesimo. Ghetti era nella top 20 per più di metà gara: un problema fisico lo ha costretto a chiudere in 6:51:2, con un ritmo medio di 32.4 colpi al minuto. Kushnir invece è sempre rimasto stabile nella sua posizione, fermando il cronometro con il tempo di 6:41:7 al ritmo medio di 33,5 colpi.

Nelle foto Ghetti e Prati; Prestigiovanni, Kushnir, Ghetti e Prati; la schermata della gara virtuale.