49° Torneo Bizantino: gli Arcieri Bizantini conquistano un discreto bottino

Il 5 e 6 dicembre a Barbiano di Cotignola si è disputato il “49° Torneo Bizantino”, la prima delle due gare interregionali del Ravennate dall’inizio delle qualifiche.

Complice la vicinanza con Ravenna, numerosi sono stati i partecipanti nelle file degli Arcieri Bizantini, che anche in questo fine settimana conquistano un discreto bottino.

Medaglia d’oro per Angela Padovani, che ritrovata la concentrazione, riesce a realizzare un buon 498 (239+259) che le vale il primo gradino del podio nella categoria master femminile AN davanti alla riccionese Maria Lucia Piredda dell’Arco Club Riccione.

Ancora per l’arco nudo è d’oro anche la medaglia di Marcello Tozzola che nella categoria senior maschile sfodera un 527 (268+259) piazzandosi saldamente al primo posto.

Per quanto riguarda l’arco olimpico, gradino più alto per Concettina Palmiero che con il punteggio di 466 (229+237) conquisa la medaglia d’oro nella categoria senior femminile.

Ottimo secondo posto per Simone Pizzi nella categoria master maschile, che, con il punteggio di 524 (259+265) conquista la medaglia d’argento.

È di bronzo invece la medaglia di Marcello Tozzola, sempre per l’arco OL, che gareggiando nella categoria senior invece che nella master (per fare squadra con Magli e Farinella) si deve “accontentare” del terzo posto con il punteggio di 561 (281+280), surclassando di un solo punto il compagno di squadra Marco Magli che per un soffio non raggiunge, così, il podio e si piazza al 4° posto con il punteggio di 560 (282+278).

La numerosa partecipazione e un po’ di strategia ha permesso agli arcieri giallorossi di conquistare buoni piazzamenti anche con le squadre.

Medaglia d’argento per la squadra dell’arco nudo senior maschile formata da Tozzola, Pizzi, Ronzitti, con 1347 punti (527+485+335).

Tozzola, Magli e Farinella sono invece i componenti della squadra senior maschile per l’arco olimpico che si piazza al 3° posto conquistando la medaglia di bronzo con il punteggio di 1611 (561+560+490) dietro al Malin Archery Team e all’Arco Club Riccione che conta nelle sue file l’atleta della nazionale giovanile Francesco Gregori.

Gli altri piazzamenti: 15° posto per Farinella Alessandro nella categoria senior maschile OL, 9° posto per Franco Travaglini nella categoria master maschile OL, rispettivamente 5° e 8° posto per Denis Costantini e Michele Baroncini per la categoria senior maschile CO (compound), e per l’AN senior maschile 4° e 8° posto per Simone Pizzi e Fabrizio Ronzitti.