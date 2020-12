Il 18 dicembre le palestre ravennati “accendono le luci”. Graziani (Sporting Club Ravenna): si sono dimenticati di noi?

Dopo la manifestazione in piazza del Popolo a Ravenna, a fine ottobre, il mondo delle palestre ravennati torna a manifestare, ma questa volta in maniera diversa, “simbolica”.

“Forse si sono dimenticati di noi?” è ciò che si domanda Donatella Graziani titolare dello Sporting Club di Ravenna. E per far si’ che si torni a parlare della situazione dei centri sportivi, chiusi da mesi, la Graziani si sta facendo promotrice dell’ iniziativa “Illuminiamo lo sport”. L’idea è questa: venerdì 18 dicembre, dalle 18 alle 19, le palestre accenderanno tutte le luci degli impianti.

“L’iniziativa è nata a livello regionale – spiega la Graziani, coinvolta nel progetto da colleghi di Piacenza – ed ora sto facendo girare il messaggio tramite WhatsApp a tutte le palestre di Ravenna, Lugo e Faenza. E in molti stanno aderendo”.

“Vogliamo che si torni a parlare della nostra situazione. Ad oggi, gli imprenditori del fitness non sanno nè se nè quando potranno riaprire. L’ultimo DPCM ha stabilito la chiusura per un altro mese, fino al 15 gennaio 2021 per le attività di palestre, piscine e centri sportivi. È ora che si torni a parlare della nostra situazione, sia a livello locale che nazionale” conclude.