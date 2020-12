Finali nazionali Silver di ginnastica artistica a Rimini. Buoni risultati per l’Edera Ravenna

Si sono svolte a Rimini dal 4 all’8 dicembre le finali nazionali Silver di ginnastica artistica.

Tantissimi buoni risultati quelli ottenuti dalle ginnaste della Società Edera Ravenna, che rientra in campo gara dopo 9 mesi a causa dell’emergenza sanitaria.

Ottimo ritorno per Sofia Perrone (A4), Valentina Ancarani (J2) e Sofia Tarroni (J1) che conquistano tutte la finale nella gara LA e concludono rispettivamente la finalissima al 6°, 8° e 5° posto!

Buon rientro in gara anche per Viola Fabbri nel campionato LB A4, che conclude al 19° posto.

Ottimo anche il rientro per la squadra LB J/S, composta da Giulia Gasperoni, Alice Gasperoni, Sofia Agostini, Viola Gimelli e Vittoria Micell, che si qualifica alla finalissima e ottiene il 4 posto nazionale, ad un solo punto dal podio!

Nelle gare individuali LB, Giulia Gasperoni (J1) si classifica 15esima e Vittoria Micelli (J2) accede alla finale concludendo la sua gara al 4° posto a meno di un punto dal podio.

Alice Gasperoni (J3) e Viola Gimelli (S1) accedono anche loro alla finale e ottengono entrambe il 6° posto.

Sofia Agostini, S1 in gara in LB3, si classifica 5°.

Grande anche il rientro per le ragazze del gruppo LC3.

La squadra composta da Angela Casadio, Arianna Conti, Caterina Gerardi e Siria Venturi conquista il 3° posto nella finalissima della Serie D LC3!

Caterina (J3) conquista anche la medaglia d’argento nella gara individuale, mentre Angela ottiene l’8 posto.

La squadra composta da Marta Filippi, Andrea Parisi, Elisa Fabbri e Giorgia Zaccaria, complice qualche caduta a trave, non riesce ad accedere alla finale.

Molto bene anche Arianna Conti ed Andrea Parisi, che concludono l’ultima gara di finale individuale rispettivamente al 6° e 8° posto.

Bravissime anche Marta, che sfiora per pochissimo l’accesso alla finale e si qualifica 11°, Siria e Giorgia, che ottengono il 13° e 14° posto ed Elisa Fabbri che nella categoria S1 conclude la gara al 13° posto.