“Benvenuta Arianna!”: il Ravenna Women FC soddisfatto dell’acquisto dell’attaccante Arianna Marengoni

Il Ravenna Women FC comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Arianna Marengoni, attaccante classe 2003 proveniente dal F.C. Internazionale, per la stagione sportiva 2020/21. Dopo la partenza di Iacuzzi e Zanni, Arianna sarà una nuova importante pedina nello scacchiere offensivo delle Leonesse.

“La mia avventura inizia a cinque anni nella Sirtorese assieme ai maschi. Dopo sette anni, passo al Real Meda, la mia prima squadra femminile, con cui gioco per due anni prima di passare all’Inter, dove ho trascorso le ultime quattro stagioni” dice Marengoni. “Sono venuta a Ravenna con il desiderio di fare un’esperienza che mi possa far crescere dal punto di vista calcistico. Ho trovato un ambiente sereno come mi aspettavo. Sono molto contenta di essere arrivata qui”.