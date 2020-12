Il Sindaco di Massa Lombarda incontra il campione di parkourgym Francesco Poli

Oggi, Sabato 12 dicembre, il sindaco di Massa Lombarda Daniele Bassi ha ricevuto in Comune l’atleta massese Francesco Poli. Nel corso dell’incontro il primo cittadino si è complimentato con lo sportivo, che ha riconquistato il titolo di campione italiano Parkour Freestyle Junior 1, durante le gare svoltesi a Rimini nei giorni scorsi.

All’incontro era presente anche Davide Pirazzini, allenatore della Ginnastica Artistica Lugo, società con cui gareggia Francesco. Nel corso dell’incontro il sindaco Daniele Bassi ha donato all’atleta una pergamena.

“Riconfermarsi a livello nazionale non è mai facile – ha dichiarato Daniele Bassi -. Francesco è riuscito in questa impresa, a dimostrazione dei grandi sacrifici e dell’enorme impegno che mette quotidianamente nel suo allenamento. Faccio a lui e ai suoi allenatori le congratulazioni a nome dell’Amministrazione comunale per l’impegno e la costanza con cui affrontano questa affascinante disciplina sportiva. Grazie alla famiglia di Francesco per l’assiduità con cui sostiene e accompagna l’impegno quotidiano del nostro campione. La sua vittoria rende fiera tutta la nostra città”.