Faenza. Tsunoda affiancherà Gasly in AlphaTauri nel 2021

Era nell’aria già da diverse settimane ma ora c’è la conferma ufficiale: Yuki Tsunoda, classe 2000, originario di Kanagawa, affiancherà il francese Pierre Gasly (vincitore del GP d’Italia F1 2020) in AlphaTauri per la stagione 2021. Appiedato, dunque, non per la prima volta in carriera dal team faentino il russo Daniil Kvyat. Tsunoda, vincitore del campionato giapponese F4 nel 2018 (successo che gli consentì di entrare a far parte del Red Bull Junior Team), ha ben impressionato nei recenti test F1 disputati con AlphaTauri, tanto da portare l’ex Scuderia Toro Rosso a ingaggiare il giovanissimo pilota nipponico, terzo nel campionato F2 con team Carlin.

Tsunoda segna il ritorno di un pilota giapponese nel Mondiale della massima serie dopo ben sei anni quando, allora, si ritirò il velocissimo Kamui Kobayashi. Yuki è il primo pilota ufficiale nipponico per il team Red Bull con base a Faenza dal 2006, anno d’esordio nel Big Circus per l’allora team satellite della rinomata scuderia austriaca.