Lugo. Tutta la storia della giornata dello sport in un almanacco

La pandemia in corso non rende possibile lo svolgimento della Giornata dello Sport di Lugo nella sua modalità tradizionale. “L’evento che si svolge ogni anno a Santo Stefano nel palazzetto di via Sabin sarà però proposto in streaming, consentendo così a tutti di seguire l’appuntamento da sempre dedicato alle premiazioni di atleti e società che si sono distinti a livello nazionale. Oltre alla presenza fisica dei numerosi sportivi che avrebbero affollato, come sempre, il Palazzetto di via Sabin, viene a mancare anche la presentazione del nuovo volume di Ivan Rossi dedicato proprio a questa manifestazione” spiegano dal Comune.

È infatti uscito in questi giorni l’almanacco scritto da Ivan Rossi (EDIT Faenza) dal titolo inequivocabile: Giornata dello Sport – Lugo – Santo Stefano degli sportivi, tutti i premiati dalla prima edizione al 2019. Il volume, già disponibile presso la libreria Alfabeta e nelle edicole adiacenti al Pavaglione, ha ottenuto l’approvazione del Coni, il patrocinio del Comune Lugo e dell’Associazione Nazionale Veterani dello Sport.

Si tratta dell’aggiornamento dell’opera prima dello stesso autore, Ori ed allori (Walberti 2003), che, oltre a riportare le liste degli sportivi meritevoli di un riconoscimento designati dalle società del territorio, contiene numerose foto dei protagonisti principali dello sport lughese e le motivazioni dei premi loro assegnati. Ampio spazio è dedicato anche agli ospiti d’onore. La Giornata dello Sport è un appuntamento storico dedicato agli sportivi, una felice intuizione del sindaco Adriano Guerrini che è rimasta sempre legata (a parte due occasioni) alla festività di Santo Stefano e nel tempo è stata presa ad esempio da tanti altri comuni.

L’opera di Rossi, già impiegato presso l’Ufficio Sport del Comune di Lugo oltre che sportivo praticante, si snoda su ogni singola edizione della manifestazione e dà la possibilità al lettore di conoscere risultati tecnici e successi di personaggi del passato ancora vivi nella memoria dei lughesi e di altri che forse erano entrati nel dimenticatoio. Una carrellata, specchio fedele delle tante discipline che caratterizzano lo sport lughese, dai primi anni Settanta fino ai giorni nostri.