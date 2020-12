Tiro con l’Arco: gli Arcieri Bizantini salgono sul gradino più alto del podio del Torneo Città di Faenza

Sabato 12 e domenica 13 dicembre si è svolto il “49° Torneo Città di Faenza”, 2° appuntamento di tiro con l’arco del ravennate. Numerosa anche questa volta la partecipazione degli Arcieri Bizantini, sempre alla ricerca del punteggio migliore per la qualificazione ai prossimi Campionati Italiani.

A podio entrambe le squadre che salgono sul gradino più alto. Tozzola, Pizzi e Ronzitti si aggiudicano la medaglia d’oro per l’arco nudo nella categoria senior maschile con il punteggio di 1311 (508+490+313). Tozzola guida anche la squadra arco olimpico master maschile che insieme a Pizzi e Travaglini conquistano la medaglia d’oro con 1520 (569+519+432) davanti agli amici del A.S.D Quarry di Forlì.

Debutto tra i ranghi giovanili di Riccardo Venturi, che con l’arco compound centra un ottimo risultato alla sua prima gara, conquistando la medaglia d’oro nella categoria allievi maschile con il punteggio di 545 (271+274). Riccardo stabilisce inoltre anche il record di compagnia, non avendo mai avuto i Bizantini un giovane allievo compound tra le loro file.

Sempre per la categoria allievi maschile ma per l’arco olimpico, medaglia d’oro anche per Mirko Sebastian Grassi che ha gareggiato fuori regione sabato 12 all’ “Indoor 18 mt Firenze” realizzando il punteggio di 521 (255+266).

La terza e la quarta medaglia d’oro individuale arriva dalla coppia Marcello Tozzola-Angela Padovani, rispettivamente per l’arco olimpico master maschile con il punteggio di 569 (290+279) e per l’arco nudo master femminile con il punteggio di 473 (230+243).

Marcello Tozzola va a podio anche con l’arco nudo, nella categoria senior maschile conquistando la medaglia d’argento con il punteggio di 508 (251+257).

Gli altri piazzamenti: per l’arco OL senior maschile Marco Magli 4° con 547 (279+268) e Alessandro Farinella 11° con 479 (249+230). Per l’arco OL senior femminile Concettina Palmiero 7° con 454 (230+224). Simone Pizzi si piazza 5° per l’arco OL master maschile con 519 (262+257) mentre Franco Travaglini chiude 13° con 432 (225+207). Simone pizzi ottiene un piazzamento anche per l’AN senior maschile piazzandosi 4° con 490 (240+250), mentre, sempre nella stessa categoria, 8° Fabrizio Ronzitti con 313 (153+160).

Per la categoria compound senior maschile Michele Baroncini 9° con 555 (276+279).