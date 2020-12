Davide Zaganelli è il nuovo Presidente alla Sezione Arbitri di Lugo

Si è svolta per la prima volta online, l’Assemblea elettiva sezionale, come definito dall’Associazione Italiana Arbitri, per rispettare le attuali normative di emergenza sanitaria, per l’elezione del nuovo Presidente della Sezione di Lugo di Romagna. L’osservatore arbitrale Davide Zaganelli, fino a ieri Vicepresidente in carica, è stato eletto nuovo Presidente di Sezione.

Davide, Primo Luogotenente dell’Aeronautica Militare, da poco in congedo, fa parte dell’Associazione dal 1989: in qualità di arbitro effettivo ed assistente ha ricoperto più di 400 gare, per poi passare ad osservatore arbitrale dal 2001, acquisendo una vasta esperienza al CRA e al CAI con altre 300 visionature “ufficiali”.

Quest’esperienza ha fatto sì che potesse maturare una vasta competenza, all’interno dell’Associazione, facendo crescere i giovani arbitri e accompagnandoli nel loro passaggio dal livello sezionale a quello regionale e nazionale, facendoli maturare e crescere tecnicamente e umanamente.

Il neo Presidente ha ringraziato il suo predecessore, Cristian Zanzi, e tutti i membri del Consiglio Direttivo Sezionale, per il lavoro svolto in questi ultimi quattro anni.

Non si sbilancia sulle possibilità di un veloce ritorno sui campi di gioco anche se si professa moderatamente ottimista per il futuro: la priorità del suo programma sarà, appena possibile, dare vita a un nuovo corso arbitri finalmente “in presenza” (l’attuale corso sta volgendo al termine in questi giorni rigorosamente “on-line”) e una serie di incontri tecnici e associativi che possa riportare pian piano alla normalità la vita sezionale che manca ormai da circa un anno.

E’ in programma, inoltre, un aumento della forza “osservatori” che consenta più visionature a servizio della crescita dei nostri nuovi arbitri degli ultimi corsi.

“Sul solco tracciato dai miei predecessori, confido di portare la Sezione di Lugo a continuare a essere sicuro punto di riferimento per le giovani generazioni che vorranno approcciarsi allo sport più bello del mondo da un altro punto di vista. La Sezione, speriamo in breve tempo vista l’attuale emergenza sanitaria” – continua il Presidente – “dovrà essere un centro per la formazione non solo degli arbitri, ma degli uomini di domani, nel rispetto delle regole dello sport e, di conseguenza, della vita, lavorando in collaborazione, rispetto e partecipazione.”

In conclusione ha garantito che darà sempre “il massimo” e con l’aiuto del collaudato gruppo del Consiglio Direttivo confida di poter raggiungere gli obiettivi prefissati: crescita associativa, tecnica, e soprattutto umana, degli associati tutti. Tanti gli attestati di stima e congratulazioni a mezzo social, non ultima la “sua” Sezione al completo che si è complimentata con il neopresidente, già dalla sera delle elezioni, manifestando tutto il suo affetto e la sua fiducia.