Faenza. Gian Carlo Minardi è il nuovo presidente di Formula Imola

L’ex team principal F1 dell’omonima scuderia faentina, Gian Carlo Minardi, estende i suoi già importanti impegni nel mondo del motorsport in virtù del nuovo incarico di presidente Formula Imola. Si tratta di un prestigioso incarico per Minardi, già consulente nel settore sportivo automobilistico per conto della ACI-CSAI (Commissione Sportiva Automobilistica Italiana) ed opinionista sportivo per varie testate giornalistiche e televisive. Minardi, dal 2017, è anche impegnato nell’organizzazione degli Historic Minardi Day all’autodromo di Imola, evento storico che ha richiamato e richiama migliaia di appassionati da tutto il mondo.

Minardi è stato indicato quale nuovo presidente di Formula Imola all’unanimità dall’assemblea dei sindaci del Con.Ami, società che gestisce in concessione l’autodromo Enzo e Dino Ferrari. Minardi succede ad Uberto Selvatico Estense (che era stato in carica quale presidente di Formula Imola dal 2009 ad oggi, anno della scadenza del mandato). Oltre a Minardi in qualità di presidente, l’assemblea ha indicato anche il nuovo cda che sarà più ampio, passando dai tre consiglieri attuali a cinque. La nomina sarà formalizzata nel corso dell’assemblea dei soci di Formula Imola prevista per lunedì prossimo 21 dicembre.

Il sindaco di Faenza, Massimo Isola, ha formulato i suoi auguri per il nuovo presidente Minardi: “Una bella notizia quella della nomina di Gian Carlo Minardi alla guida di una società prestigiosa come Formula Imola alla quale, grazie alla sua esperienza passata, saprà dare sicuramente un apporto importante per il proseguo delle sue azioni. Colgo l’occasione per porgere a lui e al nuovo Cda gli auguri di buon lavoro”.