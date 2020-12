L’OraSì Ravenna affronta la GeVi Napoli

L’OraSì Ravenna torna in campo questa sera alle 18 al Pala Costa, dove affronterà la GeVi Napoli nell’anticipo dell’ottava giornata del campionato di serie A2. L’incontro sarà trasmesso regolarmente in diretta streaming sulla piattaforma LNP Pass. Per un problema tecnico di palinsesto non è invece prevista la diretta del match su ÈTV- Rete7, che andrà in onda in differita alle ore 21 sul Canale 10 del Digitale Terreste. Il Basket Ravenna si scusa con i suoi partner e i suoi sostenitori per il disagio

A poche ore dall’inizio del match le impressioni dell’assistente allenatore Bruno Savignani e di Samme Givens.

“Sarà una gara molto dura contro una squadra forte, che ha giocatori dotati di una grande fisicità, capaci di mettere molta pressione sulla palla e bravi a variare il gioco – commenta il tecnico italo-brasiliano – Stiamo lavorando per farci trovare pronti anche dal punto di vista mentale e fare la nostra partita. Dobbiamo giocare meglio delle ultime gare e fare dei passi avanti sul piano del gioco e dell’energia”

“Ci siamo allenati duramente per questa sfida. Dobbiamo essere solidi in difesa, precisi in attacco, eseguire correttamente il piano partita e farci trovare pronti a quello che succederà durante il match. Napoli è una buonissima squadra, dovremmo giocare la nostra migliore pallacanestro ed essere dentro la partita fin dall’inizio per poter competere”

Gli arbitri saranno Daniele Valeriani di Ferentino (Fr), Stefano Wassermann di Trieste, Gabriele Gagno di Spresiano (Tv).

La partita sarà trasmessa in diretta streaming su LNP PASS (https://lnppass.legapallacanestro.com/). Aggiornamenti in diretta sui profili social dell’OraSì Basket Ravenna alla fine di ogni quarto (Facebook, Instagram, Whatsapp).