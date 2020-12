Granarolo Faentino. L’ASD Granarolo festeggia 40anni di attività. Un’avventura nata una sera “quasi per scherzare”

Nel 2020 la società cicloturistica di Granarolo Faentino ha festeggiato i suoi quarant’anni di attività.

Era infatti il 5 maggio 1980 quando un gruppo di amici, tra cui Terzo Dal Borgo, Daniele Zanzi, Vittorio Montanari, Sante Galassi, una sera presso il Circolo ARCI locale, quasi per scherzare decisero di fondare una società cicloturistica.

L’allora barista e gestore della Casa del Popolo, Sante Succi, si offrì di pagare lui l’affiliazione della nascente ciclistica all’ARCI e fu così il primo sponsor. Il primo presidente della Società ARCI Granarolo fu Terzo Dal Borgo.

L’anno dopo si aggiunse un nuovo sponsor, la DSM di Faenza, ditta che produceva gru per autocarri.

La società iniziò a partecipare ai vari raduni cicloturistici, che si svolgevano un po’ dovunque nella provincia di Ravenna e zone limitrofe, ed ogni anno nel mese di novembre al termine dell’attività agonistica veniva organizzata una mega cena alla quale seguivano le premiazioni degli atleti che avevano partecipato a più raduni, percorrendo più chilometri.

Alla cena di fine attività del 1983 partecipò Francesco Moser, le cui biciclette erano state vendute in gran numero da Domenico Leoni, meccanico di biciclette, rivenditore dei cicli Moser e socio della ciclistica.

In questi primi anni d’attività erano sempre due i soc che si contendevano la vittoria avendo percorso più chilometri: Giuseppe Marescotti e Francesco Valenti.

Nel corso dell’attività la Cicloturistica granrolese ha partecipato anche a numerosi raduni nazionali, comportandosi sempre bene e raggiungendo buoni piazzamenti:

1987 a Bologna 2° classificata

1994 a Cupra Marittima 3° classificata

1995 al Lido delle Nazioni(Fe) 1° assoluta, Donne 4° classificata

1996 a Ferrara 3°classificata

Da quei primi anni, La Ciclistica granarolese ha fatto molta strada raccogliendo tanti successi ed organizzando tanti raduni. “I dirigenti della società – che oggi si chiama ASD Granarolo- avrebbero voluto festeggiare la ricorrenza dei 40 anni d’attività in modo degno, purtroppo per l’emergenza Covid19 e le tante restrizioni ad essa legate non si è potuto fare nulla. Si è quindi deciso di regalare una maglia ricordo dei quarant’anni della società a tutti i nuovi iscritti. Dopo tutto quarant’anni di attività non sono pochi” concludono dalla ASD Granarolo.