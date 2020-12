Il match dell’OraSì Ravenna contro Unieuro Forlì anticipata alle ore 18

La Società Basket Ravenna comunica che la gara in programma mercoledì 23 dicembre al Pala Costa tra OraSì e Unieuro Forlì è stata anticipata, sempre allo stesso giorno, alle ore 18.00. La partita, valevole come recupero della quarta giornata del girone rosso del campionato di serie A2, sarà trasmessa in diretta su ÈTV/Rete7, sul canale 10 del digitale terrestre in Romagna e a Bologna.