Ravenna Boxe conquista il bronzo ai nazionali categoria Youth con Iman Bouhouch

È di Iman Bouhouch, portacolori della società sportiva Ravenna Boxe, il terzo gradino del podio ai Campionati italiani categoria Youth. Dal 18 al 20 dicembre si sono svolti al “Palasantoro” di Roma i campionati italiani “under 18” di pugilato. La società ravennate allenata dai Maestri Mara La Neve e Alberto Servidei era presente con il diciottenne Iman Bouhouch che ha gareggiato nella categoria +91Kg. Il giovane, con quattro match all’attivo, ha sconfitto nel turno eliminatorio il siciliano Pietro Rubino mentre in semifinale ha perso di stretta misura, come indica lo score dei cinque giudici 28/29, contro il più esperto Salvatore Longobardo (23 incontri disputati) portacolori delle Fiamme Oro Roma. Dopo il successo ai recenti Campionati regionali continua il grande momento di forma del ravennate Bouhouch che torna in palestra e prepara la stagione 2021.