Riolo Terme. Presentate le maglie ufficiali del Rally di Romagna 2021

A quasi cinque mesi dal via sono state presentate le maglie ufficiali del Rally di Romagna 2021. Color giallo ocra con rifiniture nero pece e l’immancabile striscia tricolore, le t-shirt – che riportano per la prima volta il logo sinottico – sono realizzate dall’azienda spagnola Gobik che da diversi anni firma i capi tecnici della manifestazione di Riolo Terme. Le maglie saranno inserite nel “pacco gara” ufficiale del Rally di Romagna Mtb in programma il prossimo anno, dal 28 maggio al 2 giugno.

“Malgrado il clima d’incertezza – spiega il presidente del Romagna Bike Grandi Eventi Stefano Quarneti – la macchina organizzativa del Rally di Romagna procede secondo il calendario prestabilito. Dopo la cancellazione dell’edizione 2020, infatti, c’è tanta voglia di ripartire e, anche se il futuro è ancora lastricato d’incognite, noi faremo di tutto per regalare ai nostri appassionati biker un Rally all’altezza delle aspettative”.

“Le iscrizioni sono ormai in dirittura d’arrivo – aggiunge Davide De Palma – tanto che, ad oggi, mancano davvero pochissimi pettorali al sold-out. Per questo l’invito è quello di affrettarsi e, approfittando dell’ultima promozione che scadrà il 31 dicembre, formalizzare entro l’anno le pratiche d’iscrizione. Per il resto, possiamo solo incrociare le dita. Come tutti – conclude – anche noi navighiamo a vista spigolando tra la cautela che il periodo impone e la sincera speranza che il nuovo anno ci regali finalmente un rapido ritorno alla normalità”.