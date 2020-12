Con una tripletta di Minesso il Perugia batte il Ravenna 3-1. Per i giallorossi rete di Franchini

Ravenna che esce sconfitto dal Curi ma che non sfigura di fronte ad una squadra fortissima e soprattutto cinica. Le solite amnesie difensive permettono a Minesso di realizzare la tripletta che avvicina i padroni di casa alla vetta della classifica.

Primi venti minuti di studio con il Perugia che come prevedibile prova a fare la partita e Ravenna che controlla senza riuscire ad impensierire in ripartenza. Troppi gli errori negli ultimi 25 metri per potere riuscire a scardinare l’attenta difesa dei grifoni. Gara che si sblocca al 21’ con Minesso che di testa anticipa tutti sul cross di Kuan. Perugia che ha subito l’occasione per il raddoppio, palla persa in impostazione e si invola sulla sinistra Sounas, il cross è basso e potente ma Tonti riesce a toccare ed a mettere fuori causa Melchiorri che in scivolata alza sopra la traversa. Giallorossi che a cavallo della mezz’ora vanno in pressione, ma la difesa Perugina si rifugia in angolo e non offre opportunità di conclusione. Ultima occasione della prima frazione di nuovo di stampo Perugia con Kuan che si inserisce a destra e trova Sounas libero al limite dell’area, ma anche in questo caso la conclusione é alle stelle.

Ravenna costretto a cambiare Alari nell’intervallo per un problema muscolare, al suo posto Marchi. Al 6’ il copione si ripete ma questa volta è Favalli che crossa per Minesso, che salta indisturbato e trova di testa il gol del raddoppio. Al 16’ sventagliata di Martignago per Ferretti, appoggio al volo per Franchini che a centro area insacca il gol del 2-1. Ravenna che adesso ci crede e Perugia che mette dentro forze fresche per non perdere il controllo della sfida. È proprio il neo entrato Elia che semina il panico sulla destra e serve il pallone a Minesso che conclude la personale tripletta con la terza rete di testa che chiude la gara ad un quarto d’ora dal termine. Colucci inserisce Cossalter e Marozzi che si rende subito pericoloso con una conclusione che sibila a fil di palo. Lo stesso Marozzi trova Franchini, cross basso senza deviazioni decisive in area. Il Ravenna adesso ha il pallino del gioco e crea una nuova occasione al 42’ sponda di Mokulu per Papà, sventola del capitano che obbliga Fulignati a chiudere in angolo. Sullo stesso corner incornata di Mokulu e nuovo grande intervento dell’estremo difensore del Perugia. Finisce qui con un’altra buona prestazione dei giallorossi che pagano i soliti errori in fase difensiva per una amara chiusura di 2020. La strada della salvezza nel 2021 dovrà necessariamente passare anche per la conquista di punti in trasferta.

Il tabellino della partita

Perugia – Ravenna Football Club 1913 3-1

PERUGIA: Fulignati, Rosi (20′ st Elia), Favalli, Sgarbi, Angella, Monaco, Melchiorri (26′ st Murano), Sounas (21′ st Dragomir), Minesso, Vanbaleghem, K. Oulai (7′ st Moscati). A disp.: Baiocco, Burrai, Crialese, Konate, Lunghi, Falzerano , Negro, Tozzuolo. All.: Fabio Caserta.

RAVENNA FOOTBALL CLUB 1913: Tonti, Alari (1′ st Marchi), Vanacore, Shiba, Ferretti (33′ st Marozzi), Franchini, Mokulu, Martignago (33′ st Cossalter), De Grazia (28′ st Sereni), Papa, Perri. A disp.: Raspa, Albertoni, Fiorani, Cesprini, Marra, Mancini, Caidi, Jidayi. All.: Leonardo Colucci.

RETI: 21′ pt Minesso, 7′ st e 29′ st Minesso, 17′ st Franchini.

NOTE: Ammoniti: Martignago, De Grazia, Angella.