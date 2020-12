Dirette online del Fantini di Cervia: nuovo appuntamento con “L’anno che verrà”

“L’anno che verrà” sarà il tema affrontato questa settimana dal giornalista Lorenzo Dallari insieme agli ospiti: Davide Cassani – Ct della Nazionale ciclismo, Sandro Campagna – Ct della Nazionale pallanuoto maschile, Gianlorenzo Chicco Blengini – Ct della Nazionale pallavolo maschile e Claudio Fantini – Fantini Club.

La preparazione olimpica e le difficoltà nell’organizzazione della stagione saranno fra i temi trattati insieme agli allenatori delle nostre Nazionali.

Sarà un appuntamento da non perdere, in particolare per gli appassionati di sport, che vorranno scoprire di più su programmi e progetti per il 2021, in vista delle Olimpiadi di Tokyo e della nuova stagione ciclistica.

Come di consueto, l’appuntamento è alle ore 21.00, in diretta sulle pagine Facebook @fantiniclub e @dallarivolley, sui canali Youtube Fantini Club e Dallari Volley, e, infine, sui siti fantiniclub e dallarivolley, dove i video integrali resteranno disponibili anche al termine delle dirette.