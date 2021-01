OraSì Ravenna torna in campo al PalaCosta contro la Giorgio Tesi Group Pistoia

Primo impegno del 2021 per l’OraSì Ravenna che scenderà in campo domani domenica 3 gennaio al Pala Costa contro la Giorgio Tesi Group Pistoia. Si gioca alle ore 18 con diretta in chiaro su ÈTV-Rete 7 (canale 10 del Digitale Terrestre) e queste sono le parole di presentazione di coach Massimo Cancellieri e del capitano Alberto Chiumenti.

“Questa settimana abbiamo lavorando molto intensamente e in crescendo – commenta l’allenatore giallorosso – Pistoia è una squadra che ha avuto un inizio difficile per motivi non legati alla pallacanestro ma che considero una delle migliori del girone, ha grandi potenzialità, è forte in tutti i ruoli e con una buona panchina. Non dobbiamo pensare troppo all’avversario ma concentrarci su di noi e verificare i passi avanti che abbiamo fatto nella ricerca di una solida identità”.

“Troviamo una squadra che avuto alcune difficoltà simili alle nostre, oltre all’infortunio del loro giocatore americano – aggiunge Chiumenti – Questa è però una fase in cui dobbiamo lavorare tantissimo su noi stessi per trovare la chimica giusta, la nostra, senza pensare all’avversario”.

Gli arbitri saranno Daniele Foti di Vittuone (Mi), Stefano De Biase di Udine, Stefano del Greco di Verona. La gara sarà tramessa in diretta streaming su LNP PASS (https://lnppass.legapallacanestro.com/) e, come detto, su ÈTV-Rete 7 in Romagna e a Bologna. Aggiornamenti sui profili social dell’OraSì Basket Ravenna alla fine di ogni quarto (Facebook, Instagram, Whatsapp).