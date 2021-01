Definita data del recupero tra Conad e Macerata: il match si giocherà mercoledì 20 gennaio

L’Ufficio Campionati della Lega Pallavolo Serie A Femminile ha ufficializzato alcuni spostamenti e le date di recupero delle gare dei Campionati di Serie A1 e Serie A2 non disputate a causa dell’accertamento di positività al Covid-19 all’interno di alcuni gruppi squadra.

Nello specifico, per quanto riguarda la Conad Olimpia Teodora, la partita originariamente in programma per domenica 13 dicembre contro Cbf Balducci Hr Macerata verrà recuperata mercoledì 20 gennaio 2021, alle ore 20, al PalaCosta (diretta come sempre disponibile su LVF TV).