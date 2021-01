La giunta comunale di Ravenna ha approvato un intervento di sostituzione di infissi nello stadio comunale Bruno Benelli in via Punta Stilo, 29. Sviluppare, migliorare e conservare il patrimonio edilizio pubblico, attraverso continui interventi di adeguamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria dei fabbricati sportivi rientra tra gli obiettivi dell’amministrazione.

Il progetto prevede la sostituzione dei serramenti esterni della tribuna centrale e della zona GOS (Gruppo Operativo Sicurezza), nonché di gran parte dei locali della palazzina destinata a spogliatoi.

Si tratta di aree fruite da personale di sicurezza per gli eventi sportivi che si svolgono durante la stagione calcistica e da personale sportivo, medico e paramedico al seguito della squadra locale e delle squadre calcistiche ospiti.

I nuovi serramenti saranno in alluminio e Pvc a taglio termico e vetrate termoacustiche per contenere i consumi energetici e migliorare il comfort acustico. Il progetto rientra nel Piano investimenti 2020 e il valore dei lavori è di 130mila euro.

