Conad Olimpia Teodora Ravenna torna in campo fuori casa contro la capolista Megabox Vallefoglia

La Conad Olimpia Teodora torna in campo dopo 3 settimane dall’ultimo match, vinto per 3-0 in trasferta a Montecchio, per affrontare il primo impegno del nuovo anno, in programma questa domenica, 10 gennaio, nuovamente fuori casa contro la capolista Megabox Vallefoglia. Mancano quattro gare alla conclusione della prima fase e le ragazze ravennati cercano punti per perseguire l’obiettivo della qualificazione alla Pool Promozione. Stimolo ulteriore per la squadra di Coach Simone Bendandi sarà la ricerca di riscatto della netta sconfitta per 3-0 subita nel match di andata al PalaCosta.

Tra le ospiti ancora assente Laura Grigolo, che sta lavorando in palestra per recuperare dal grave infortunio al ginocchio patito nel pre-campionato. Grande ex della partita Lucia Bacchi, capitano dell’Olimpia Teodora nelle scorse tre stagioni e da quest’anno in maglia Megabox.

Fischio d’inizio alle ore 17 di domani, domenica 10 gennaio, al Pala Dionigi di Montecchio (PU), sempre a porte chiuse in ottemperanza alle disposizione in merito di Covid-19. Arbitri del match saranno Marco Tortù e Alessandro Oranelli.

Coach Simone Bendandi introduce così il match: “Affrontiamo la prima in classifica e abbiamo sicuramente una gran voglia di disputare questa sfida perchè è sempre molto stimolante confrontarsi con squadre di alto livello. Veniamo da un buon periodo di allenamenti e da una bella pausa e non vediamo l’ora di scendere nuovamente in campo. D’altro canto sappiamo che dall’altra parte del campo troveremo avversarie di valore e grande esperienza, e avremo anche il piacere di reincontrare Lucia Bacchi. Sappiamo che loro giocano bene e sono meritatamente capoliste, ma il mio augurio è quello di affrontare una partita del genere nel modo più giusto, ovvero di avere la capacità e il coraggio di sparare a pieno le cartucce che abbiamo preparato. Uscire dal campo sapendo di aver dato tutto è sempre la massima soddisfazione, poi chi avrà giocato meglio, si porterà a casa i punti”.

Live match – Il live score del match è disponibile sul sito della Lega Pallavolo Femminile (www.legavolleyfemminile.it) o scaricando l’app “Livescore Lega Volley Femminile”. La diretta streaming del match sarà disponibile, come sempre, su LVF TV ( www.lvftv.com ), e la partita sarà inoltre trasmessa in differita su Teleromagna (canale 74 del Digitale Terrestre), martedì sera alle ore 21.