Ravenna Runners Club: novità e conferme per il 2021. Il 14 novembre la Maratona

Dopo un 2020 vissuto con il freno a mano tirato, il 2021 si prospetta come un’annata di grandi iniziative e di opportunità che Ravenna Runners Club vuole cogliere per contribuire al rilancio dell’attività sportiva collettiva nel rispetto di quelle che saranno le normative in vigore nelle varie occasioni che si configureranno. Ecco dunque le date delle manifestazioni programmate per il 2021 dallo staff dell’associazione, un calendario con spunti interessanti ed alcune novità davvero imperdibili, oltre al gran finale di novembre con la Maratona che tutti auspicano possa ricalcare quelle degli ultimi anni.

“L’annata si aprirà, se le condizioni sanitarie lo consentiranno e l’effetto combinato di vaccini e normative avranno sortito gli effetti sperati, domenica 30 maggio 2021 con la prima edizione di Ravenna Music Run – spiegano da Ravenna Runners Club -. Sempre attenti all’evolversi della società e dei gusti, ma soprattutto sempre propensi a lanciare novità, ecco un nuovo format che punta a unire insieme due passioni: lo sport e la musica. Sviluppando l’idea già ampiamente radicata con la Maratona di Ravenna, quella che verrà proposta sarà una 10 Km, sia competitiva che ludico motoria in maniera da essere accessibile a tutti, costellata lungo il percorso da punti “musicali” a cura di band, scuole e gruppi. Un percorso che seguirà un filo conduttore legato sia ai diversi generi che alle decadi che hanno segnato la storia della musica”.

“Domenica 5 settembre è prevista invece la terza edizione di Ravenna Park Race, la manifestazione organizzata nell’affascinante e unico percorso che si dipana fra la pineta San Vitale, la massicciata sul mare e la Pialassa della Baiona con Trail Running ed Eco Walking. Un viaggio tra stradelli incorniciati in un sottobosco da favola, tra il mare, i canali, i casoni da pesca, piante di rara bellezza e uccelli di ogni specie tra i quali i famosi aironi. Partenza e arrivo a Casal Borsetti, con transito nei territori di Porto Corsini e Marina Romea” proseguono.

Dopo pochi giorni la seconda novità. “Domenica 26 settembre appuntamento con Pink RAnning, una corsa “in rosa”, ma aperta ad ambo i sessi. In questa occasione lo sport si unirà al sociale come già accaduto tante volte nel passato, con un messaggio però ben chiaro e specifico. L’evento sarà infatti organizzato con il coinvolgimento di Linea Rosa e tutta la sua rete associativa per lanciare un segnale forte nella lotta alla violenza contro le donne. Un evento di caratura nazionale pensato per utilizzare il canale del running come cassa di risonanza per un problema sempre più difficile da combattere e dunque da affrontare con ogni tipo di iniziativa”.

Infine, la conferma per l’attesissimo weekend della Maratona di Ravenna Città d’Arte 2021 in programma dal 12 al 14 Novembre con tutte le iniziative del suo grande contenitore. Venerdì 12 l’apertura dell’Expo, Sabato 13 la Family Run e la Dog’s & Run, Domenica 14 il gran finale con Correndo Senza Frontiere, Good Morning Ravenna, Ravenna Half Marathon e naturalmente la 22esima edizione della Maratona di Ravenna Città d’Arte. E con l’avvento dei vaccini ed un possibile ritorno alla normalità nei prossimi mesi, l’ottimismo per un evento in linea con gli ultimi anni pare abbastanza fondato.

Tra le segnalazioni, giusto evidenziare come l’associazione abbia scelto di non proseguire con l’ipotesi iniziale di proporre domenica 21 marzo il recupero della Good Morning Ravenna 2020 annullata lo scorso 8 novembre. “Nelle ultime settimane si sono succeduti una serie di incontri con le istituzioni locali e le autorità preposte e tutte le realtà coinvolte hanno convenuto che la data ipotizzata non offre le necessarie garanzie di sicurezza per lo svolgimento di un evento così partecipato e che si fonda sulla socializzazione e la voglia di stare insieme” – spiegano dal Ravenna Running Club -. La Good Morning 2020 è dunque da ritenere definitivamente annullata e le iscrizioni raccolte saranno trasferite automaticamente all’edizione 2021 del 14 novembre.

Ogni singola necessità a riguardo potrà comunque essere segnalata inviando una mail a 10k@maratonadiravenna.com.