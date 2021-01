Basket Lugo: attesi i nuovi provvedimenti nella speranza di una ripresa delle attività

Regna ancora sovrana l’incertezza sul pianeta basket in attesa di nuovi eventi, previsti per la prossima settimana. E’ questa infatti l’attuale situazione che sta vivendo l’intero mondo della palla a spicchi che va dai campionati regionali di serie C fino a tutto il settore giovanile su tutto il territorio nazionale.

“Nell’attesa di un nuovo DPCM che darà un’impronta determinante nel prossimo futuro anche alle attività sportive, in settimana si sono susseguiti vari comunicati da parte di FIP e Comitati Regionali nell’ottica di avere maggiore chiarezza su ciò che accadrà prima della conclusione della stagione sportiva” dichiarano dal Basket Lugo.

“Un importante punto fermo è emerso dal confronto avvenuto nei giorni scorsi tra il Presidente Petrucci e tutti i Presidenti delle società iscritte alla serie C Gold dove è emersa l’esigenza di stabilire punti di riferimento e regole per poter riprendere le attività sportiva. E’ emerso poi, all’unanimità dai Presidenti della nostra Regione, che la massima priorità andrà fornita ai settori giovanili a partire dai più piccoli iscritti ai corsi di minibasket fino a tutti i settori giovanili” proseguono dalla società..

Anche il Basket Lugo auspica di vedere al più presto sciolti i principali nodi per poter quindi organizzare l’attività giovanile che è considerata importante per tutti i giovani atleti non solo dal punto di vista sportivo ma anche e specialmente per la loro crescita, vista l’importanza che l’attività sportiva ricopre anche a livello sociale.