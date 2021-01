Anticipo televisivo su MS Sport per l’OraSì Ravenna che affronta Cento

Anticipo televisivo su MS Sport per l’OraSì Ravenna, che domani domenica 17 gennaio sarà di scena alla “Milwaukee Dinelli Arena” di Cento per la 13^ giornata del girone rosso del campionato di serie A2 LNP. La partita si giocherà alle ore 17 e sarà trasmessa in chiaro su MS SPORT (canale 219 digitale terreste in Emilia Romagna) e sulla piattaforma Sky (canale 814), il canale di Mediasport Group da quest’anno partner di Lega Nazionale Pallacanestro. La telecronaca sarà curata da Matteo Gandini, con il commento tecnico di Fabrizio Frates.

L’OraSì tornerà in diretta sui canali di MS Sport anche il prossimo mese, in occasione della trasferta al PalaLeombroni di Chieti in programma giovedì 25 febbraio alle ore 20.45.

Tutte le modalità per seguire la partita – Diretta su piattaforma digitale terrestre MS Sport (in chiaro). Diretta su piattaforma Sky canale 814 MS Channel (satellite). Diretta streaming su LNP PASS (per abbonati). Il canale MS Sport è visibile sulle seguenti frequenze del digitale terrestre: Piemonte LCN 601, Lombardia LCN 645, Veneto LCN 675, Liguria LCN 684, Trentino Alto Adige LCN 117, Friuli Venezia Giulia LCN 173, Emilia-Romagna LCN 219, Toscana LCN 296, Lazio LCN 185. Tutte le altre regioni sono coperte dal canale 814 Sky MS Channel.