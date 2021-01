Il Sindaco di Lugo ha incontrato il surfista Riccardo Gennari: “è giovanissimo ma ha già dimostrato molto talento”

Sabato 16 gennaio il sindaco di Lugo Davide Ranalli e il vicesindaco con delega allo Sport Pasquale Montalti hanno incontrato il giovane surfista lughese Riccardo Gennari. L’incontro è stato l’occasione per fare a Riccardo le congratulazioni da parte di tutta la comunità per i recenti risultati ottenuti.

Riccardo Gennari, 11 anni, a dicembre ha conquistato, nella tappa di Buggerru in Sardegna, il terzo posto nel campionato italiano juniores di surf.

“Riccardo è giovanissimo ma ha già dimostrato molto talento nel surf – ha commentato Davide Ranalli -. Un talento che nonostante le difficoltà di questa emergenza, che ha colpito duramente anche lo sport, non ha mai mollato, una forza della natura, insomma. Guardando le tavole da surf di Riccardo si nota subito il simbolo del Cavallino Rampante, molto caro alla nostra città. Non possiamo che essere orgogliosi del talento di Riccardo e del suo affetto per la sua Lugo, tanto da portarla sempre con sé, anche durante le gare”.

Riccardo è stato anche recentemente ospite della Giornata dello Sport, avvenuta in streaming il giorno di Santo Stefano. In questa occasione ha infatti mostrato alcune sue tavole da surf in cui è riportato il simbolo del Cavallino Rampante “perché voglio rappresentare che Lugo è la mia città”, ha spiegato.