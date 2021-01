Ravenna, Papa e Jidayi premiati per le 100 presenze in giallorosso

Una bella sorpresa al termine dell’ultimo allenamento per Salvatore Papa e William Jidayi, rispettivamente capitano e vice capitano del Ravenna FC. I due giocatori sono stati premiati dal presidente Brunelli e dal DG Zignani per avere tagliato il prestigioso traguardo delle 100 presenze in campionato con la maglia giallorossa. Per Salvatore, al quarto anno con il Ravenna, un traguardo raggiunto nella trasferta di Perugia mentre per William, che ha iniziato il suo percorso nella stagione 2001-02, la “centesima” è arrivata al Benelli con l’Arezzo. Le dichiarazioni del presidente e dei premiati.

Alessandro Brunelli: “Indubbiamente ci fa piacere essere arrivati ad un traguardo come questo e potere conferire questi premi. Ci fa sicuramente piacere avere con noi William Jidayi che rappresenta un legame con la città. William ha coperto queste 100 presenze nel corso degli anni ed ha voluto concludere il suo percorso calcistico nella nostra città. Da lui ci aspettiamo ancora tanto, ci aspettiamo che ci aiuti nella maniera più proficua possibile a risolvere i problemi di questo campionato. Così come è importante avere ancora con noi Salvatore Papa, giocatore che è arrivato a Ravenna magari senza troppe aspettative, ma che con il passare del tempo si è fatto apprezzare da tutti e oggi sta portando avanti in maniera molto importante le nostre speranze di mantenere la categoria. Avere in squadra giocatori di questo calibro e di questo spessore ci fa ben sperare.”

Salvatore Papa: “Sono felicissimo di avere raggiunto questo traguardo, in più il fatto di indossare la fascia da capitano è una ulteriore responsabilità nei confronti della squadra e dei miei compagni. Questo premio è una soddisfazione per i sacrifici fatti in questi anni. Spero di migliorare ulteriormente e che riusciremo a dare qualche soddisfazione di più a livello collettivo e dei risultati di squadra.”

William Jidayi: “È veramente un bellissimo traguardo e ringrazio la società per questo riconoscimento. E’ la prima volta in carriera che raggiungo le 100 presenze e sono ancora più felice di averlo fatto con la squadra della mia città. Sono onoratissimo, sarà uno stimolo in più per cercare di fare meglio e per superare questo obbiettivo.”