Oro per Andrea Fabbri, bronzo invece per Filippo Laghi di Canottieri Ravenna alla Winter Rowing Race 

Un oro e un bronzo per iniziare l’anno. La Canottieri Ravenna li ha vinti domenica 17 gennaio alla Winter Rowing Race, gara indoor organizzata dalla Federazione Italiana Canottaggio. Oltre mille iscritti da tutta Italia hanno gareggiato sul proprio remoergometro, il simulatore di voga, prendo parte ad una gara a tempo di 15 minuti. Ogni partecipante accreditato ha registrato la propria gara con lo smartphone in modalità timelapse o hyperlapse, ed ha caricato il video in una piattaforma federale.

È Andrea Fabbri a vincere l’oro nella Categoria Master E. Il veterano ravennate domina la propria categoria percorrendo 4223 metri in 15 minuti, con una media di 1:46:5 ogni 500 metri, staccando a di quasi 100 metri C2Team Italy e Roma, che si piazzano ai piedi del podio. Il bronzo è invece vinto da Filippo Laghi nella categoria Master C, che chiude con il suo record personale di 4088 metri, con una media di 1:50.1 ogni 500 metri, subito dietro a Nettuno e Thalatta. È la prima medaglia medaglia per Laghi nelle gare indoor.



Filippo Laghi

Un oro quindi, che sarebbero potuto essere due: Donato Traversa, infatti, ha segnato nettamente il miglior tempo nella categoria Master A chiudendo con 4424 metri con la media di 1:47.1. Purtroppo un problema tecnico nel caricamento del video ha impedito al canottiere ravennate di essere premiato con la medaglia.

Il 2021 della Canottieri Ravenna si riapre quindi sulla stessa riga del 2020 che si era chiuso con tre medaglie (oro, argento e bronzo) agli Italian Indoor Rowing Challenge. In attesa di tornare a gareggiare in acqua, il prossimo appuntamento indoor è previsto per il 7 febbraio, quando le varie categorie di età si sfideranno nella seconda Winter Rowing Race sulle distanze indoor dei 2000, 1500 e 1000 metri.