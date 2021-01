Ravenna F.C. 365 giorni con i giovani giallorossi: in vendita il calendario dei ragazzi di RFC Academy

La RFC Academy, il settore giovanile giallorosso, ha deciso di mettersi in gioco con una simpatica ed utile iniziativa. Nell’attesa e nella speranza di potere vedere ripartire i campionati, il club ha infatti deciso di immortalare i giovani leoni in alcuni singolari scatti fatti durante gli allenamenti e di realizzare un bellissimo calendario da parete.

Oltre a scandire il 2021, un anno che tutti ci auguriamo possa segnare la ripartenza per tutto il paese, il fine è sicuramente nobile. Il ricavato dalla vendita dei calendari sarà devoluto in beneficenza al reparto Pediatria dell’Ospedale Santa Maria delle Croci, un gesto di solidarietà che i futuri leoni vogliono indirizzare ai giovani ravennati in difficoltà. Un calendario che non potrà di certo mancare nella casa di ogni tifoso giallorosso che potrà passare i mesi in compagnia dei ragazzi che più di tutti incarnano lo spirito del progetto del Ravenna FC.

Il calendario sarà disponibile al prezzo simbolico di 10 euro presso Sporty Store, official merchandising partner giallorosso (via S.Allende 52 di fronte al Cinema City) e da Supporter Fan Shop (Via di Roma, 81).