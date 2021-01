Ravenna. La gara tra OraSì e Givova Scafati si giocherà mercoledì 27 gennaio alle 17.30

Il Basket Ravenna comunica che la gara in programma mercoledì 27 gennaio al Pala Costa tra OraSì e Givova Scafati è stata anticipata, sempre allo stesso giorno, alle ore 17.30 in accordo tra le due società.

La partita, valevole per la 15ma giornata del girone rosso del campionato di serie A2, sarà trasmessa in diretta su ÈTV/Rete7, canale 10 del digitale terreste in Romagna e Bologna e come sempre in streaming sulla piattaforma LNP PASS.

Contestualmente anche la gara che si giocherà mercoledì 17 febbraio al PalaMangano tra Scafati e OraSì è stata anticipata alle ore 18.