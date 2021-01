Pallamano Romagna pronta per la trasferta ad Imola contro Cassano Magnago

Dopo la sfortunata trasferta di Malo, la Pallamano Romagna torna in campo per l’ultimo turno del girone di andata, ovvero l’ultimo dei tre recuperi delle gare di novembre e dicembre. Sabato 23 gennaio 2021, alle ore 18,30, gli arancioblu ospiteranno al PalaCavina di Imola il Cassano Magnago, formazione direttamente collegata a quella di serie A1.

I lombardi, infatti, non hanno velleità di classifica, non potendo ottenere la promozione nella massima serie ed il roster è un mix di esplosività e talento.L’età media particolarmente bassa rende imprevedibile l’esito di ogni gara disputata dal Cassano le cui sorti sono legate a doppia mandata anche dalla presenza in campo della coppia Bortoli e Possamai.

Thomas Bortoli, classe 2002, è un terzino destro sulla rampa di lancio, essendo rientrato in pianta stabile nel roster della Nazionale Senior guidata dal d.t. Trillini. Nel doppio turno contro la Lettonia, per le qualificazioni europee di un paio di settimane fa, non solo si è messo in mostra, ma addirittura si è proposto come topscorer del match casalingo a Chieti. Va da sè che la sua presenza in campo è l’ago della bilancia delle prestazioni della squadra.

Altro fuoriclasse tra gli amaranto è Massimiliano Possamai, centrale classe 2001, elemento particolarmente insidioso sia al tiro che in transizione. Ma Coach Kolec dispone di una solida base di squadra che si sta facendo valere in categoria, seppur con qualche caduta. Da registrare le sconfitte contro tutte le formazioni davanti in classifica (Malo, Torri, Tirol, Crenna e Cologne) ma anche contro Ferrara e Leno. Nelle due apparizioni di gennaio 2021, i varesini hanno rimediato una sconfitta risicata 28-29 in casa contro la capolista Malo ed una vittoria a domicilio di Oderzo (23-18).

Da non sottovalutare i due portieri Nicolò Riva e Germano Albanini (rispettivamente classe 2002 e 2004), giovani ma assolutamente determinanti per la serie A2. Lazzari, Visentin, Decio e, soprattutto, La Bruna sono altre bocche da fuoco da tenere sotto controllo. La Pallamano Romagna dovrà fare di tutto per non staccarsi dal gruppo di testa formato da Malo, Tirol, Torri e Crenna. E dovrà farlo ancora senza l’apporto di capitan Fabrizio Tassinari, assente per la terza gara consecutiva in questo inizio anno.

Roster CASSANO MAGNAGO

93 Riva Nicolò Giulio

99 Albanini Germano

3 Prevosti Samuele

8 Bortoli Thomas

18 Martin Diego

27 La Bruna Simone

28 Cenci Marco

35 Moro Mattia

43 Salvati Ivan

53 Visconti Marcello

57 Aldrovandi Francesco

67 Borghi Marco

69 Di Pancrazio Paolo

72 Possamai Massimiliano

75 Braggion Tommaso

78 Decio Giacomo

79 Brazzelli Luca

81 Visentin Giacomo

86 Lazzari Alberto

97 Bortignon Gabriele

95 Visentin Riccardo

All: Kolec Davide.

11^ Giornata Andata 23 genaio 2021:

Pallamano Romagna-Cassano Magnago

Cologne-Malo

Crenna-San Vito Marano

Mezzocorona-Vigasio

Tirol-Oderzo

Leno-Torri

Ferrara United-Arcom.

CLASSIFICA: Malo 24, Torri e Tirol* 20, Crenna 18, PALLAMANO ROMAGNA 15, Cologne 14, Ferrara United* e Cassano Magnago 10, Leno, Vigasio e San Vito Marano 8, Arcom e Oderzo 4, Mezzocorona 3. [* una gara in meno].