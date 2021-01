OraSì Ravenna attesa in trasferta a Rieti: i giocatori Venuto e Chiumenti fanno il punto

L’OraSì Ravenna è partita per Rieti dove, il 24 gennaio, alle 18, affronterà la Kienergia nella 14ma giornata del girone rosso del campionato di Serie A2 LNP. Si gioca al PalaSojourner, sotto la direzione degli arbitri Calogero Cappello di Porto Empedocle (Ag), Daniele Yang Yao di Vigasio (Vr), Silvia Marziali di Frosinone.

Il prepartita nelle parole di Marco Venuto e del capitano, Alberto Chiumenti.

“Affrontiamo una squadra che viene da due vittorie importanti – commenta Venuto – È una formazione molto fisica, con giocatori di stazza e atletici in tutti i ruoli, bravi nell’uno contro uno, una squadra che basa il suo gioco dentro l’area. Dobbiamo essere consapevoli che la chiave per noi sarà la solidità e la concentrazione in difesa, da cui dobbiamo partire per poi sviluppare la pallacanestro che vogliamo fare”.

“C’è tanta voglia di rivincita dopo la sconfitta di domenica scorsa – aggiunge Chiumenti – La squadra in settimana si è allenata tanto e vogliamo fare bene. Rieti sta facendo un buon campionato, De Laurentiis è un giocatore importante che sta rendendo davvero tanto, noi dovremo stare attenti ai loro esterni e anche ai loro lunghi. Non sarà una partita facile ma giocheremo naturalmente per vincere”

Media – La gara sarà tramessa in diretta streaming su LNP PASS (https://lnppass.legapallacanestro.com/). Aggiornamenti in diretta sui profili social dell’OraSì Basket Ravenna alla fine di ogni quarto (Facebook, Instagram, Whatsapp).

Il programma della 14ma giornata (1a di ritorno)

Stella Azzurra Roma – GeVi Napoli 74-94

Top Secret Ferrara – Atlante Eurobasket Roma

Givova Scafati – Benacquista Latina

Tramec Cento – Unieuro Forlì

Kienergia Rieti – OraSì Ravenna

Giorgio Tesi Group Pistoia – Lux Chieti

RIPOSA: Allianz Pazienza San Severo

Classifica

Forlì, Napoli 18; Ferrara 16; Scafati, Eurobasket, Pistoia 12; Rieti 10; Cento, Chieti 8; Ravenna, Latina, San Severo 6; Stella Azzurra 2.