Ravenna. L’assessore allo Sport: “palestre, piscine, impianti sportivi: serve un piano delle riaperture”

“Dispiace e indigna che lo sport, a un anno dall’emergenza sanitaria, continui ad essere considerato un settore ricreativo, di svago, superfluo, quindi da mantenere in perenne lockdown – scrive l’assessore allo Sport del Comune di Ravenna, Roberto Fagnani, sulla sua pagina Facebook. – Invece lo sport è necessario, oltre che alla salute, per la fondamentale funzione che riveste nella formazione e nell’educazione non solo fisica, ma anche morale e civile soprattutto dei giovani”.

“Stiamo rischiando di perdere – avanza Fagnani – un’intera generazione di ragazzi e di ragazze che affidavano allo sport, all’allenamento sportivo, all’agonismo, non solo il proprio benessere fisico e il piacevole impegno di appassionati o di tifosi, ma anche il proprio futuro, sognando forse una carriera nella disciplina più amata. Ignorando l’importanza dell’attività sportiva, si producono danni che a un certo punto diverranno irreparabili.”

“Un altro aspetto assolutamente fondamentale da considerare – conclude l’assessore – è quello degli investimenti delle imprese sportive e dell’enorme danno economico che stanno subendo. Nessuno può negare l’esistenza del virus, si sa che purtroppo continua a circolare e a mietere vittime, ora insieme alle sue varianti, ma una discussione seria e approfondita va assolutamente affrontata per cominciare a dare qualche certezza a tutti coloro che sono a diverso titolo coinvolti in un settore che – ripeto – oltre a recare con sé principi e valori morali ed educativi, è produttivo anche dal punto di vista economico al pari di tutti gli altri. Sono inoltre certo che nessuno sportivo si sottrarrebbe a regole chiare, che venissero definite nel caso di prossime riaperture, e che certamente sarebbero condivise e rispettate”.