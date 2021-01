Vittorie al meeting di Ancona per Morara e Bianchi

Nel week end del 23 e 24 gennaio si sono svolte le prime competizioni riconosciute valide per la qualificazione ai campionati nazionali di atletica. Subito un ottimo inizio per Marta Morara che ad Ancona si aggiudica la prima posizione nel salto in alto con la misura di 1,77m e per Valentina Bianchi, anche lei prima nella gara dei 60 metri ostacoli con il tempo di 8.61 molto vicina al suo primato personale di 8.59.

Settima posizione per l’allieva al primo anno Rai Lovepreet negli 800 metri con l’ottimo tempo di 2:27.90, primato personale. Decima posizione nella stessa gara per Nadiya Chubak.

Prima gara ed esordio con la maglia dell’Atletica Imola Sacmi Avis per l’allievo lughese Luigi Provenzano nei 60 metri ostacoli, giunto terzo con il tempo di 8.94 (8.85 in batteria).

Nella giornata di domenica buone prestazioni per Eleonora Rossi nel salto con l’asta che con la misura di 3.30m si aggiudica l’undicesima posizione, anche lei vicina al personale. Tra i lughesi che corrono per l’Atletica Imola ottimo risultato anche per Riccardo Ghinassi con il tempo di 4:01.61 che rappresenta il suo primato personale indoor.

A Modena buoni risultati per il multiplista Alberto Brini con 3.60m nel salto con l’asta, 8.77 nei 60 ostacoli e 7.54 nei 60 piani.