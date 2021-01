Russi Calcio a 5 perde seccamente ad Ascoli Piceno

Brutto stop ad Ascoli Piceno per l’US Russi Calcio a 5, che deve arrendersi alla superiorità del Futsal Askl ed esce sconfitto per 5-1. Dopo aver retto nel primo tempo terminato 1-1, i falchetti hanno subito le offensive degli avversari, finora la squadra più ostica del campionato, subendo ben quattro reti. Da segnalare gli esordi in Serie B di Gamberini, Cianciulli e Benedetti.

Gli arancioneri si trovano ora a 9 punti in decima posizione, appena sopra la zona playout.

Reti:

Gardi (R)

Il Defonsostefanoni (FA)

Galanti (FA)

Manzoni Magalhaes (FA)

Fissato (FA)

Di Blasio (FA)

CONVOCATI RUSSI

Titolari:

Masetti

Spadoni

Cedrini

Gardi

Babini

Riserve:

Gamberini

Bolotti

Cianciulli

Spadoni

Benedetti

Gurioli

Michelacci

Caria